Moskee haalt uit naar Wilders

,,Moskeeën gelijkstellen aan nazitempels in tijden waarin biddende moslims in moskeeën worden doodgeschoten, is de wereld op z’n kop”, aldus het bestuur. De stichting verwijst hiermee naar de aanslag eind januari op een moskee in de Canadese stad Quebec, waarbij meerdere doden vielen. Naar aanleiding hiervan besloot het gebedshuis aan de Haagse Fruitweg de deuren tijdens het gebed te sluiten.

De islam vergelijken met nazisme getuigt volgens de salafistische moskee van 'een onvoorstelbaar onbegrip en minachting voor de werkelijkheid'. ,,Het klopt dat de fase waari de Islam zich nu bevindt iets weg heeft van de tijd van de nazi’s, maar dan niet in de rol van dader maar juist van slachtoffer. De moslims vertonen op dit moment duidelijke overeenkomsten met de joden voor de Tweede Werekldoorlog die zwartmakende nazipropaganda moesten ondergaan”.

De as-Soennah moskee stelt dat veel moslims denken dat het geen zin heeft om het woord tot Wilders te richten om hem tot bedaren of andere gedachten te brengen. ,,Maar we doen het toch in de hoop dat hij een keer luistert: ‘Meneer Wilders Nederland is niet van u alleen’, zo luidt het ‘advies’.