Warmterecord in Nederland

37 min geleden Onze Redactie

AMSTERDAM - Nog nooit was het op 15 februari zo warm in het zuiden van Nederland als vandaag. Het kwik wees woensdagmiddag in Maastricht maarliefst 16,9 graden aan. Daarmee verdwijnt het oude dagrecord, 16,5 graden in 1958, uit de boeken.