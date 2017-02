Schaatsen in Oosthuizen, maar volle terrassen in Amersfoort

„Het was vandaag wel echt de laatste schaatsdag”, vertelt ijsliefhebber Rogé Haan aan De Telegraaf terugdenkend aan zijn zelf ontdekte schaatsplekje, een vennetje in Oosthuizen. „De dunne ijsschotjes kwamen al knisperend uit de wakken tijdens het rijden.”

Hij vervolgt: „Het is hier altijd kouder dan elders. Mensen geloven het ook vaak niet, want overal liggen sloten zonder ijs of heel weinig ijs.”

Toch heeft Haan als één van de weinigen woensdag nog op natuurijs kunnen schaatsen. „Wat ik doe is uitermate specialistisch”, vertelt de natuurijsliefhebber, die al sinds zijn kinderjaren schaatst. „Ik weet exact wanneer het kan of niet kan, bij de millimeter af. Soms boor ik en meet de ijsdikte.”

„Het is hier altijd kouder dan elders.” Foto: Rogé Haan

Afscheid nachtvorst

Met de oplopende temperaturen nemen we deze dagen afscheid van de nachtvorst. Toch heeft het afgelopen nacht landinwaarts nog op diverse plaatsen gevroren. Zo ook in het Noord-Hollandse Oosthuizen.

Volgens het dichtstbijzijnde meetstation van KNMI lag de laagste temperatuur daar vannacht onder het vriespunt. „Door de koude oostenwind kan het dat het daardoor plaatselijk koud genoeg zijn geweest dat het natuurijs sterk genoeg was om op te schaatsen”, aldus Weerplaza.

Terras

Elders in het land krijgen veel Nederlanders de lente al in hun bol. Op sociale media duiken volop foto’s op van zonnige terrasjes.

Zo zit het Hof in het centrum van Amersfoort al vol met mensen met zonnebrillen.

Aan het strand bij Egmond aan Zee is al bijna geen plek meer op de bankjes in de zon.

"Iedereen geniet van de zon in Egmond aan Zee." Foto: Sjef Kenniphaas

Ook in Amsterdam zitten zonaanbidders al tevreden met hun neus in de zon.

IT'S GROUNDHOG DAY!!! #terras #lente #groundhogday #spring #winterslaapisvoorbij #terrace #amsterdam #jordaan #rokjesdag Een bericht gedeeld door café Thijssen (@cafe_thijssen) op 15 Feb 2017 om 5:04 PST

En ook in Voorburg is de woensdag al omgedoopt tot een ’beautiful day’.