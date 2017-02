'Benoeming Teeven niet aan de orde'

Plasterk heeft dat woensdag laten weten, nadat eerder in media was gemeld dat oud-staatssecretaris Teeven lid zou worden van de afdeling van de Raad van State die de regering adviseert. Op die veronderstelde benoeming was veel kritiek.

’Asscher wist van niets’

NRC Handelsblad meldde vorige week dat het kabinet formeel nog moest instemmen, maar dat het de bedoeling was dat Teeven per 1 april aan de slag zou gaan bij de Raad van State. De krant meldde dinsdag al dat de benoeming is uitgesteld en dat het zelfs zo kan zijn dat die helemaal niet doorgaat. Vicepremier en PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher zou van niets hebben geweten.

De oppositie had opheldering van het kabinet gevraagd. De partijen wijzen erop dat Teeven opstapte om de zogenoemde bonnetjesaffaire en eerder bekendstaat als misdaadbestrijder dan als bewaker van de rechtsstaat. De Raad van State is een belangrijk adviesorgaan van de regering en de hoogste bestuursrechter van ons land.