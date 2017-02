Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Reder ongeluk Grave wil schadebedrag inperken

19 min geleden

GRAVE/ROTTERDAM - De Duitse rederij Gefo wil de maximale schade inperken die bij het bedrijf kan worden geclaimd na de aanvaring van de stuw in Grave. Het bedrijf vraagt daarvoor in maart aan de Maritieme Kamer van de rechtbank in Rotterdam om een zogenoemd fonds beperkte aansprakelijkheid te mogen instellen. Dat hebben de Rotterdamse rechtbank en het ministerie van Infrastructuur woensdag gezegd.