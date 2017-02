premium

Auto met moeder en dochter meerdere malen over de kop in Heemstede

51 min geleden

Heemstede - Een auto met daarin een moeder en haar dochter is woensdagmiddag meerdere malen over de kop geslagen in Heemstede. De wagen was op een inhalende auto gereden. De moeder, haar dochter en de chauffeur van de inhalende auto zijn naar het ziekenhuis gebracht voor verdere zorg.