Amsterdam verbiedt uitjouwen

Halverwege dit jaar mogen handhavers boetes uitschrijven aan mensen die anderen uitjouwen of intimideren. Daarmee wordt het in de hoofdstad mogelijk om hard op te treden tegen het uitjouwen of (seksueel) lastigvallen van bijvoorbeeld vrouwen, homo's of gemeentelijke opsporingsambtenaren.

Burgemeester Eberhard van der Laan (PvdA) had al uitgezocht of het mogelijk is om een verbod op straatintimidatie expliciet in de gemeentelijke regelgeving op te nemen. Hierdoor kan het gezag sneller optreden. Een verwensing aan het adres van een slachtoffer hoeft straks alleen nog binnen gehoorafstand van een gemeentelijk handhaver te worden uitgesproken en er volgt een boete van ten hoogste 4100 euro.

’Verbod haalbaar’

Van der Laan, zelf oud-advocaat, heeft door vooraanstaande rechtsgeleerden laten uitzoeken of het verbod juridisch haalbaar is. De stad zou ,,zeker niet geheel kansloos zijn’’ als het verbod wordt voorgelegd aan een rechter of het Europees Hof voor de Rechten voor de Mens, luidde de conclusie.

Vorig jaar kondigde hij een revolutionaire verbod in de gemeentelijke wetgeving aan waarbij het verboden wordt om bijvoorbeeld vrouwen of homo's na te sissen of verwensingen naar het hoofd te slingeren.

Initiatiefwet aangekondigd

Woensdag kondigde Van der Laans partijgenoot partijgenoot Ahmed Marcouch een initiatiefwet aan om het strafbaar te maken dat vrouwen op straat lastig worden gemaakt. Van der Laan vindt de timing opmerkelijk, omdat het plan al jaren wordt besproken en juist vandaag op de politieke agenda in Amsterdam stond. ,,Ik geef hem maximaal een maand om de initiatiefwet te maken en in te dienen”, aldus de Amsterdamse burgervader.