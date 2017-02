KNVB fluit Bladelse voetbalclub terug om wegsturen kinderen

Een moeder vertelde vol onbegrip aan Omroep Brabant dat haar tienjarige zoontje van de voetbalclub was gestuurd omdat hij ’slechts’ tien lootjes van een euro voor de jaarlijkse Nieuwjaarsloterij had verkocht in plaats van de 25 lootjes die de club had verordonneerd. De club wilde haar het verschil zelf laten bijbetalen. Toen ze dat weigerde, werd haar zoon uitgeschreven.

ZIE OOK: Vier voetballertjes weggestuurd bij club in Bladel omdat ze te weinig lootjes verkochten

Bij schorsing van het clublidmaatschap volgt automatisch afmelding bij de KNVB. Een woordvoerder van de KNVB noemt de maatregel van VV Bladella „buitenproportioneel.” „Jongetjes van die leeftijd moeten gewoon kunnen voetballen in plaats van lootjes verkopen. We snappen dat ieder lid zijn steentje moet bijdragen, maar dit gaat ver.”