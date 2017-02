De leiding is van mening dat de ervaring van Monasch in deze fase van de verkiezingsstrijd onontbeerlijk is om het geluid van Nieuwe Wegen zo goed mogelijk te laten doorklinken, aldus een verklaring van Nieuwe Wegen woensdag.

Oosenbrug blijft zich voor de partij bezighouden met financiële en fiscale onderwerpen, zoals AOW en pensioen.