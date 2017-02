Zijn de verkiezingsbeloftes haalbaar en betaalbaar? CPB presenteert doorrekeningen

De afgelopen maanden was er achter de schermen koortsachtig overleg tussen het CPB en de politiek. Partijen moesten daarin uitleggen wanneer en hoe ze maatregelen uit hun programma’s wilden laten ingaan. Ook werden ze door het planbureau gewezen op de (ongewenste) effecten die hun voorstellen de komende jaren hebben.

De Telegraaf kon vorige week de volledige doorrekening van de VVD publiceren. Daaruit bleek dat de partij een miljard euro extra in defensie wil steken en 300 miljoen euro wil bezuinigen op de publieke omroep. Ook reserveert de partij twee miljard voor investeringen in verpleeghuizen. Verder werd duidelijk dat mensen met een uitkering, behalve aow’ers, er in koopkracht op achteruit zouden gaan.

’Extra geld voor defensie’

CDA-leider Sybrand Buma maakte woensdag duidelijk dat zijn partij twee miljard euro extra wil steken in defensie. D66 vertelde al dat het werkende Nederlanders eenmalig 500 euro bonus wilde bieden.

Hoewel de partijen over hun eigen verkiezingsprogramma de cijfers al konden vertellen, wisten ze van elkaar niet wat de details waren. Vermoedelijk zal vandaag na de presentatie van de doorrekeningen dan ook gelijk een strijd losbarsten over wie de beste plannen voor Nederland heeft.

Grote verschillen in vorige edities

In vorige edities werd duidelijk dat er grote verschillen zaten tussen partijen op het gebied van werkgelegenheid, begrotingstekort en economische groei.

PVV, 50Plus en de Dierenpartij doen niet mee met de doorrekening door het CPB, wat hen hoon oplevert van de concurrentie. Die stelt dat de partijen zo luchtkastelen kunnen voorstellen aan kiezers, zonder dat serieus wordt gekeken wat er haalbaar is van hun plannen en wat de effecten zullen zijn.

