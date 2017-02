Aanleiding voor het voorstel is de multimiljardair Carlos Slim die in 2013 telecombedrijf KPN wilde overnemen. Het kabinet keek toen machteloos toe en het was uiteindelijk een waakhond van KPN zelf die met een list de overname wist te dwarsbomen. Voor andere bedrijfstakken zoals de chemie, onderzoekt Economische Zaken of daar ook extra regelgeving nodig is.

De afgelopen jaren nam de onrust in de politiek toe over buitenlandse partijen die azen op de Nederlandse kroonjuwelen. Zo klom de Tweede Kamer vorig jaar op de barricaden toen PostNL door de Belgen dreigde te worden overgenomen. Het kabinet werd opgeroepen meer te doen om de ’uitverkoop’ van het Nederlandse bedrijfsleven tegen te houden. Uiteindelijk ketste de overname af.