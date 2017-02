Van Dam geeft hiermee een eigen draai aan de felle discussie over het eten van vlees. Enkele linkse partijen vinden vlees slecht voor het milieu of zielig voor dieren.

De staatssecretaris hoopt met zijn competitie meer producten op basis van plantaardige eiwitten in de winkel te krijgen en Nederlanders te ‘verleiden’ om zo nu en dan een stukje vlees links laten te liggen. Ook is het volgens hem gezonder dan veel ander etenswaren.

Blijkbaar is de markt nog niet rijp voor initiatieven uit het bedrijfsleven. Van Dam hoopt ondernemers over de streep te trekken door de beste ideeën te belonen met maximaal 30.000 euro. Met dit geld kan het product verder ontwikkeld worden. Vijf plannen kunnen uiteindelijk rekenen op een subsidie van een kwart miljoen euro. De nieuwe producten moeten over anderhalf jaar te koop zijn.

De zogeheten ‘New Food Challenge’ maakt onderdeel uit van een groter pakket aan maatregelen om Nederland massaal aan de plantaardige eiwitten te krijgen. In totaal trekt de bewindsman hiervoor ruim 15 miljoen euro uit.