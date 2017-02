Zo wil de partij dat nieuwkomers verplicht een baantje nemen of vrijwilligerswerk doen als onderdeel van hun inburgeringstraject. Bovendien moeten de taaleisen omhoog en kan achteraf alsnog het paspoort worden afgepakt als binnen vijf jaar na de uitreiking ervan een misdrijf wordt begaan.

De plannen zijn onderdeel van een bredere integratie-agenda die VVD-Kamerlid Malik Azmani donderdag presenteert in reactie op het onlangs verschenen Rekenkamer-rapport over het inburgeringsbeleid. Dat bleek op vele punten tekort te schieten. Azmani wil daarom meer prikkels om immigranten te stimuleren te integreren. „Het Nederlanderschap moet je zien als een kroonjuweel, als een kers op de taart. Daar moet je dus wel je best voor doen.”

Zijn conclusie is dat minister Asscher de afgelopen kabinetsperiode „niet alle zeilen heeft bijgezet” om de integratie van de massale toestroom van vluchtelingen in goede banen te leiden. „Hij had bijvoorbeeld aan gemeenten meer eisen moeten stellen over de uitvoering van het inburgeringsbeleid toen hij hen ook extra geld gaf vanwege de vluchtelingentoestroom”, zegt de liberaal. „Daar is uiteindelijk iedereen mee gebaat, want zachte heelmeesters maken stinkende wonden.”

Volgens Azmani heeft de VVD er de afgelopen jaren alles aan gedaan de PvdA-bewindsman bij te sturen. „Maar als je coalitiepartner de PvdA is, moet je ook realistisch zijn. Dan kan je niet je hele agenda uitvoeren.”

Vandaag debatteert de Tweede Kamer ook over de invoer van de participatieverklaring, een nieuw onderdeel van het inburgeringsexamen dat Asscher reeds in 2013 had aangekondigd. Daarmee wordt van nieuwkomers verwacht dat ze de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving onderschrijven.

VVD-Kamerlid Malik Azmani verwacht niet dat dit voorstel „zoden aan de dijk zet”, maar zal er toch mee instemmen omdat het in zijn ogen tegelijk weinig kwaad kan.