Zacht weer, maar storm op komst

Dit weekend blijft het droog, her en der kan het regenen, maar die kans is met 10-15% erg klein. Dat meldt Weeronline. Het KNMI is wat pessimistischer ingesteld met een neeslagkans van 10% tot 60% in het weekend. Buienradar is met 2 tot 3% het meest positief over de kans op regen. Zaterdagochtend kan het regionaal mistig zijn. Vanaf zaterdagmiddag is het soms ook zonnig met temperaturen van 7 tot 9 graden. In deze periode van het het jaar hoort het ’s middags zo’n 6 graden te zijn. Buienradar meldt dat het zondag 11 graden kan worden tegenover 8 tot 10 graden bij het KNMI en Weeronline.

Regen na weekend

Na het weekend wordt het wisselvalliger met grotere regenkansen en meer wind. De zon komt er niet of nauwelijks aan te pas. Er stroomt nog wat zachtere lucht uit over het land, waardoor de maxima uitkomen tussen 9 en 12 graden. Vanaf dinsdag waait het aan zee soms hard tot stormachtig met kans op zware windstoten en vanaf woensdag gaat het harder regenen.

Nog even geen vrieskou

Met minima tussen 2 en 5 graden is het ’s nachts zeer zacht in deze tijd van het jaar. Vanaf dinsdag is het nog zachter met circa 7 graden. Normaal ligt de minimumtemperatuur in deze tijd van het jaar rond of iets onder het vriespunt. De eerste serieuze kans op nachtvorst komt volgens Weeronline pas tijdens het carnavalsweekend op 25 en 26 februari.