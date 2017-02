Ajax-fans aangevallen in bar Polen

Een bar waar een groep Ajax-fans aanwezig was, werd ineens bestormd door zo’n vijftig gemaskerde hooligans van Legia Warschau. Volgens het Poolse weekblad Dorzeczy werd bar Chmury met stenen bekogeld. Toen ultra’s van Legia eenmaal binnen waren, werd er met tafels en stoelen gegooid. Er zou niemand gewond zijn

Op YouTube is een video te zien dat er veel schade is. De politie van Warschau is op zoek naar de relschoppers, maar er zijn nog geen arrestaties verricht.

Donderdagavond zijn er zo’n zevenhonderd Ajax-fans bij de Europa League-wedstrijd aanwezig. Veel Ajax-fans durfden uit angst voor ongeregeldheden al niet af te reizen naar Warschau.

Oproep

Was jij aanwezig of weet je meer? Neem contact op met onze redactie.