VVD kampioen werkgelegenheid op lange termijn

Voor de komende kabinetsperiode wordt echter met de de plannen van SP de meeste werkgelegenheid gecreëerd. De partij investeert immers flink in banen in de publieke sector zoals de zorg. Ook doet de partij het op de korte termijn goed voor de koopkracht, hoewel de hoogste inkomens mede door een vijfde belastingschijf van 65 procent flink moeten gaan betalen. Over een langere periode van tijd zorgen die plannen mede daardoor voor de minste werkgelegenheid en een slechtere economische groei, zo blijkt uit de cijfers.

Uit de doorrekeningen blijkt verder dat het CDA de tabaksaccijns wil verhogen en de hypotheekrenteaftrek verder wil beperken, net als veel partijen op de linkerflank. De PvdA wil de aftrek aftoppen op een hypotheek van 500.000 euro, de SP al bij 350.000 euro. Vrijwel alle partijen investeren in de zorg en trekken meer geld uit om de lasten voor werknemers te verlagen.

Waar de VVD de uitkeringen behalve de AOW wil bevriezen, trekt de PvdA de bijstand juist omhoog tot boven het minimumloon (101 procent) voor koppels. Voor alleenstaanden wordt dat 71 procent van het minimumloon.

GroenLinks pakt vooral de vermogens aan en laat mensen met spaargeld flink meebetalen als ze een beroep moeten doen op de zorg. Ook verzwaart de groene partij de belastingen op milieu met 18 miljard euro.

’Volle inzet middeninkomens’

De verschillende politieke partijen waren er donderdag als de kippen bij om de eigen resultaten te duiden evenals die van elkaar. “We zetten vol in op de middeninkomens en de lastenverlichting, dat kun je zien”, vindt VVD-Kamerlid Mark Harbers. “Structureel zorgen wij voor de meeste banen. D66-Kamerlid Koolmees laat zich voorstaan op de investeringen in onderwijs en duurzaamheid en PvdA-Kamerlid Henk Nijboer wijst op het geld dat wordt uitgetrokken voor de verzorgingsstaat.

Het CDA benadrukt dat de partij laat zien dat het al jaren consistent is in de plannen voor meer geld voor bijvoorbeeld zorg en defensie, waar andere partijen nog weleens van koers wisselden.