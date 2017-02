De Nieuwe Kerk toont oudste Meesterwerk

El Greco’s Pentecostés (Pinksteren) behoort tot de collectie van het beroemde Museo del Prado in Madrid. Op het doek is te zien hoe de Heilige Geest in vlammen neerdaalt op Maria en de apostelen, gebaseerd op het Pinksterverhaal uit het Nieuwe Testament. Volgens Cathelijne Broers, directeur van De Nieuwe Kerk, is het niet gemakkelijk dit soort meesterwerken te confisqueren. „Maar de museumdirecties gunnen het een kunstwerk om een keertje buiten de museummuren in een kerk te kunnen schitteren.”

José Alvaro Perdices, de conservator van het Prado, controleert het meesterwerk in de Nieuwe Kerk. Foto: Hollandse Hoogte

Foto: Hollandse Hoogte

Het doek is vanaf zaterdag zeven weken lang te zien. Het doek van El Greco is de oudste in de reeks. Eerder waren onder meer De Heilige Familie van Rembrandt, Andy Warhols The Last Supper en Marc Chagalls Calvary te zien.