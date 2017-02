premium

Verdachte gepakt voor mishandeling homopaar

40 min geleden

AMSTERDAM - Een 24-jarige Amsterdammer is donderdagochtend aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de zware mishandeling van een homo-echtpaar in oktober vorig jaar in de hoofdstad. De zaak kwam eerder deze week aan de orde in onder meer het tv-programma Opsporing Verzocht.