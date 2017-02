Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Bedrijf Ridderkerk ontruimd na ademnood

37 min geleden

RIDDERKERK - Zo'n vijftig medewerkers van een bedrijf in Ridderkerk hebben donderdagmiddag het pand moeten verlaten. Tot de ontruiming werd besloten nadat een aantal personeelsleden last had gekregen van ademhalingsproblemen, meldde de veiligheidsregio. Twee mensen worden ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel.