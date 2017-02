premium

’Overheid gaat niet over uiterlijk Zwarte Piet’

34 min geleden

DEN HAAG - In de Tweede Kamer is geen steun voor de Zwarte Piet-wet van de PVV. Ook het kabinet ontraadt het initiatiefwetsvoorstel omdat dat in strijd is met de Grondwet, zei minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken donderdag.