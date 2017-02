Europa test zelfrijdend vervoer

Het gaat onder meer om proeven met ’truckplatooning’ (colonnerijden) en busjes die via data-communicatie met elkaar op de automatische piloot rijden.

In stedelijke gebieden zijn praktijktesten noodzakelijk om de veiligheid van dit soort innovaties uit te proberen. In de ’Verklaring van Amsterdam’ is in 2016 al vastgelegd dat Europa intensief gaat samenwerking om de introductie van zelfrijdende voertuigen te versnellen.

Europese Commissie, auto-industrie, telecombedrijven en ministers van lidstaten hebben tijdens deze vervolgbijeenkomst bepaald dat het makkelijker moet worden om op de openbare weg nieuwe technieken te testen.

Ook is afgesproken dat er een goede data-uitwisseling moet komen tussen voertuigen onderling, met verkeercentrales en bijvoorbeeld stoplichten. Zo kan een auto signalen geven als het wegdek kapot of glad is of als er een ongeluk. Er mag daarbij geen onderscheid zijn in merken.

De Europese auto-industrie heeft volgens het ministerie toegezegd ervoor te zorgen dat nieuwe auto’s al vanaf 2019 met elkaar kunnen communiceren.