premium

’Verlenging Vinkje onbespreekbaar’

1 uur geleden

DEN HAAG - Het nog langer handhaven van het Vinkje als voedselkeuzelogo is onbespreekbaar. De Consumentenbond is het pertinent oneens met minister Edith Schippers (Volksgezondheid), die het Vinkje pas wil afschaffen in oktober 2018, terwijl de afspraak was dat het al in oktober dit jaar zou verdwijnen. De Consumentenbond vindt het Vinkje onbegrijpelijk voor consumenten.