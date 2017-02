Cybercommando nu al overvraagd

Met de toenemende verspreiding van nepnieuws en met de verkiezingen in aantocht, staat ’cyber’ bovenaan de prioriteitenlijst. Komend weekend presenteert minister Koenders (Buitenlandse Zaken) ons land op de Veiligheidsconferentie in München met Estland als ’voorhoede van landen die zich inzetten voor een stabiel en veilig cyberspace’. Nederland wil een wereldwijd netwerk van cyberdiplomaten en een internationale cybercommissie, gevestigd in Den Haag.

Defensie wil hierin eveneens voorop lopen. De krijgsmacht bestrijkt het water, het land en de lucht, en sinds de oprichting van het Defensie Cyber Commando in 2014 ook het digitale domein.

Drone in bedwang

De ’divisie digitale oorlogsvoering’ van Defensie is nu nog vooral aan het trainen, bijvoorbeeld op inbreken in vijandige systemen. Ook doet het al volwaardig mee aan grootschalige NAVO-oefeningen zoals vorige maand in Polen of daarvoor in Estland. Daar kregen de cybersoldaten een drone die ongecontroleerd rondvloog in bedwang en beschermden ze computernetwerken die werden aangevallen.

Intussen levert het cybercommando adviezen en ondersteuning aan andere krijgsmachtdelen. Folmer verwacht bij elke nieuwe missie te worden betrokken. Zelfs bij lopende of voorbije missies had een ’cyberpoot’ goed gepast. „Neem onze missie in Afghanistan. Toen konden we in Kandahar niet met grote vliegtuigen landen vanwege het gevaar van ’manpads’ (draagbare luchtverdediging, red.). Omdat zo’n dreiging zich telkens verplaatst, kun je hem niet kinetisch - met bommen en kogels - oplossen. Maar misschien gebruiken ze om te richten wel wel radarsystemen die we kunnen uitschakelen, of misschien zijn ze wel afhankelijk van gsm-telefoons die te hacken zijn.”

Mali

Ook in Mali kan het cybercommando van dienst zijn, denkt Folmer hardop. „Als de verkenningseenheden de poort uitgaan, dan wil je niet dat de lokale bevolking daar Facebook-foto’s van maakt. Dan kan het zin hebben om de sociale media of het hele internetverkeer in de omgeving tijdelijk te verstoren.”

Zo werkt het Defensie Cyber Commando: het beschermt bestaande systemen, niet alleen van computers, civiel of militair, maar ook van wapens en ondersteunende techniek. Bij inbraken of vijandige aanvallen moet het kunnen reageren door te waarschuwen, te verdedigen en eventueel operaties uit te voeren in het netwerk van de tegenstander.

Ook digitale verkenning en patrouilles behoren tot de taken, net als offensieve operaties. Folmer: „Je kunt voorkomen dat een vijand gevechtsvliegtuigen inzet door een bom te gooien op de startbaan. Maar misschien is het beter om hun hoogtemeters of radarsystemen uit te schakelen. Je kunt het zo gek niet bedenken.”

Techneuten weggekocht

Moeite met rekruteren van slimme, gemotiveerde mensen heeft Folmer momenteel niet. Wel zijn er ’uitdagingen’, bijvoorbeeld het risico dat gouden techneuten civiel worden weggekocht.

Tegen mogelijke topsalarissen van het bedrijfsleven kan de krijgsmacht niet op, al heeft ze één groot voordeel. Digitaal inbreken, cyberaanvallen uitvoeren, waar kun je dat nou legaal en in het landsbelang doen? „Bij ons mogen ze dingen die anders niet mogen.”