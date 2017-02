premium

Kuzu: Azarkan aangesproken op nepaccounts

Gisteren, 23:59

DEN HAAG - DENK-lijsttrekker Tunahan Kuzu heeft zijn tweede man, Farid Azarkan, aangesproken op de inzet van nepaccounts op sociale media om tegenstanders aan te vallen. Kuzu liet donderdag in het televisieprogramma Jinek in het midden of Azarkan al langer vertrouwd was met de omstreden praktijken.