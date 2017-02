Steenmarter legt stroom deel Groningen plat

De steenmarter heeft het niet overleefd, meldt RTV Noord. Door de storing kwamen ruim 27.000 huishoudens in de stad korte tijd zonder stroom te zitten. Na zes minuten was dfe storing alweer verholpen, omdat andere transformatorstations de stroomtoevoer weer op gang brachten.

Ziekenhuis UMCG had nog last van naweeën, schrijft de regiozender. De noodstroom werd direct ingeschakeld, maar de telefooncentrale werkte niet helemaal goed. Daardoor was het ziekenhuis een paar uur lang minder goed bereikbaar. In de loop van de ochtend was het probleem verholpen.