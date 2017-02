premium

’Paspoorten vermeende Gülen-aanhangers afgepakt’

16 min geleden

DEN HAAG - Bij de Turkse ambassade of consulaten in Nederland zijn mogelijk paspoorten of identiteitskaarten van Turken afgenomen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft een aantal meldingen ontvangen van mensen met de Turkse nationaliteit waarvan het Turkse paspoort of ID-kaart zou zijn ingenomen.