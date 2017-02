34 topwetenschappers krijgen elk 1,5 miljoen

Het gaat om wetenschappelijke onderzoeken op allerlei gebieden. De toegekende bedragen vallen onder de zogenoemde Vici-beurzen. Vici is een van de drie financieringsvormen van de Vernieuwingsimpuls, gericht op gevorderde onderzoekers. De andere twee zijn de Veni-beurzen voor pas gepromoveerden en de Vidi-subsidies voor ervaren postdoctorale onderzoekers.

NWO kreeg in totaal 235 aanvragen binnen voor de Vici-beurzen. Bijna 15 procent van de onderzoekers kreeg er een toegekend. De wetenschappers doen de komende jaren onder meer onderzoek naar communiceren in gebarentaal over grenzen heen, de snelst mogelijke magnetische dataopslag en hoe medicijnen duurzamer geproduceerd kunnen worden.