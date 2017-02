premium

Oppositie: veel vragen open over Teevendeal

44 min geleden

DEN HAAG - Oppositiepartijen in de Tweede Kamer willen van premier Mark Rutte meer weten over de gang van zaken in de nasleep van de zogenoemde Teevendeal. Zij stelden vrijdag een reeks vragen aan de regeringsleider. Opnieuw, want de kwestie sleept zich voort.