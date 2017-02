Utrecht gaat Bruna ’enorm missen’

„Heel veel kinderen, van over de hele wereld, zijn grootgebracht met onze Nijntje en de rest van de familie pluis. Utrecht is Dick Bruna veel dank verschuldigd, hij heeft veel voor de stad en ver daarbuiten betekend. Utrecht verliest een groot ambassadeur”, laat Van Zanen weten. Dick Bruna kreeg op zijn tachtigste verjaardag de hoogste onderscheiding van Utrecht, de gouden stadsmedaille.

Marja Kerkhof, directeur Mercis bv, de uitgever van Nijntje, laat in een reactie weten dat zij het een eer vindt „om volwassenen en kinderen over de hele wereld kennis te laten maken” met het werk van Bruna. Kerkhof: „Het is een groot voorrecht om Dick Bruna meer dan veertig jaar persoonlijk te hebben gekend en de afgelopen twintig jaar zo intensief te hebben samengewerkt.”

’Erfenis Bruna universeel en blijvend’

Marco Grob, zakelijk directeur van het Centraal Museun en nijntje museum, noemt het overlijden van Dick Bruna een groot verlies voor de Nederlandse vormgeving. Maar zijn invloed zal tot ver in de 21e eeuw merkbaar zijn, aldus Grob.

Het nijntje museum in Utrecht. Foto: Hollandse Hoogte

„Niet alleen is zijn werk een inspiratiebron voor andere kunstenaars, ook is Bruna ongekend populair bij onze bezoekers. De collectie van Dick Bruna die het Centraal Museum in bruikleen heeft is dan ook van grote waarde voor het museum. Ik kan gerust stellen dat Dick Bruna tot de belangrijkste kunstenaars uit onze collectie behoort, samen met Gerrit Rietveld waar hij vroeger nog zo tegen opkeek. Het Centraal Museum is er trots op dat het jong en oud kennis kan laten maken met zijn werk. Deze erfenis is universeel en blijvend.”

’Absoluut Nederlands cultuurgoed’

Premier Mark Rutte noemde Dick Bruna vrijdag een „groot man en een groot kunstenaar.” Bruna’s verscheiden is „heel triest.” Nijntje, de wereldberoemde schepping van Bruna, is „absoluut” Nederlands cultuurgoed, aldus Rutte. Dat zijn „natuurlijk ook de grote schilders, maar dit is massacultuur.” „Zoveel jonge mensen hebben hiernaar gekeken en hiervan genoten.” Rutte verhaalde van een bezoek aan Japan, „waar Dick Bruna echt een nationale held is en Nijntje een nationaal begrip.”

De premier memoreerde ook dat Bruna in zijn werk „kleine kinderen bijvoorbeeld uitlegt hoe je met verdriet moet omgaan” bij sterfgevallen of bij een bezoek aan het ziekenhuis. „Dat is heel bijzonder.”

’Tijdloos in zijn eenvoud’

Ook minister Jet Bussemaker (Cultuur) was verrast door het droevige nieuws. „Bruna was een groot kunstenaar waar vele generaties in Nederland, en ver daarbuiten, mee zijn opgegroeid: Nijntje in de Speeltuin, Nijntje op School, Nijntje in het Museum. Wie heeft ze niet gelezen?”

„Zijn werk is tijdloos in zijn eenvoud, waardoor iedereen zich er wel in herkent. Ouders die er vroeger uit werden voorgelezen, lezen er nu hun kinderen uit voor. En zij zullen Nijntje op hun beurt doorgeven aan hún kinderen. Daar ben ik van overtuigd.”