Nog steeds kankerverwekkers in tattoo-inkten

De toezichthouder onderzocht 52 van de meest voorkomende inkten in Nederland over de afgelopen twee jaar. In zeventien daarvan zaten zogeheten polycyclische aromatische koolwaterstoffen. Dat zijn stoffen die kanker kunnen veroorzaken. Daarnaast bevatten acht inkten te hoge gehaltes aan zware metalen zoals lood en cadmium.

Zeven inkten brengen volgens de NVWA een ’ernstig veiligheidsrisico’ met zich mee. Het gaat onder meer om Kokkai Sumi ink, Tattoo 7 colors en Tattoo Warehouse Tribal Black. De volledige lijst is terug te vinden op de website van de toezichthouder.

De NVWA heeft de verkoop van de onveilige inkten inmiddels verboden en de overtreders beboet. Uit een eerder onderzoek twee jaar geleden bleek al dat tattoo-inkten vaak slecht zijn voor de gezondheid.