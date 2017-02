Onderzoek naar industrieterrein Chemelot

Door die grote brand op 28 december vorig jaar in het chemische bedrijf kwam een medewerker om het leven en raakte een ander zwaargewond. De raad onderzocht de afgelopen twee jaar al zes keer eerder een voorval op het industrieterrein en wil „deze zeven voorvallen in samenhang bezien.” In het onderzoek wordt bekeken hoe de beheersing van veiligheid is georganiseerd en functioneert bij de bedrijven en op het hele complex.

Chemelot is een groot industriecomplex waar met name bedrijven uit de chemische industrie zitten. De bedrijven werken samen op bijvoorbeeld het gebied van vergunningen en crisisbeheersing bij incidenten.