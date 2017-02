Drama overleden Renata (8) krijgt alsnog staartje

„Wij zien aanleiding om zowel de medische dienst op het AZC als het detentiecentrum waar cliënten verbleven juridisch aan te pakken”, zo melden ze in een persbericht. Ook ten aanzien van de individuele zorgverleners zijn er „handvaten om via medische tuchtprocedures recht voor cliënten te halen.”

Renate was ernstig ziek

Het meisje en haar familie vroegen in 2012 asiel aan in Nederland. Ze werden echter uitgezet naar Polen, omdat ze daar vandaan kwamen. Nadat in dat land duidelijk was geworden dat een ernstig ziek kind was uitgezet, gaf toenmalig staatssecretaris Fred Teeven de familie toestemming zich in Nederland te vestigen voor behandeling van Renata. Die bleek in 2014 tevergeefs. Het kind stierf op achtjarige leeftijd.

De advocaten zeggen op basis van nieuwe rapporten dat de ouders „geen enkele blaam treft”, dat het medisch centrum van het AZC in kwestie „slecht georganiseerd was” en dat er over Renata onjuiste verslaglegging plaatshad. In het detentiecentrum zouden onregelmatigheden zijn ontdekt.