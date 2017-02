Oud-Kamerlid Wieldraaijer overleden

Wieldraaijer zat van 1963 tot 1974 als woordvoerder voor defensie, sociale zaken en Twentse aangelegenheden in de Tweede Kamer voor de PvdA. In zijn laatste jaren als Kamerlid was Wieldraaijer ook lid van het Europees Parlement. Verder was hij wethouder van Almelo, tien jaar burgemeester van Avereest en bestuurslid van FC Twente in de beginjaren van de club.