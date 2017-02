„Een krachtenbundeling van radio, tv, print en online” geeft volgens de mediatycoon een antwoord op een snel veranderende markt waarop grote buitenlandse spelers domineren. Met een sterk Nederlands mediabedrijf wil hij „een verzameling van unieke merken behouden”.

Vorige maand mengde De Mol zich in de overnamestrijd rond TMG, waarvan hij al langer aandeelhouder is. De bedenker van The Voice heeft eveneens grote belangen in radio en tv (SBS).

