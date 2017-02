Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Het opgepoetste levensverhaal van Jesse Klaver

1 uur geleden Jorn Jonker en Niels Rigter

Den Haag - De twijfel over GroenLinks-voorman Jesse Klaver (30) groeit. De jonge politicus schittert in de peilingen maar er valt wat af te dingen op zijn verhalen over zijn jeugd, op de start van zijn carrière en op de beloftes die hij doet. Dat blijkt onder meer uit gesprekken met mensen uit zijn omgeving.