Altijd de ogen op het spoor

1 uur geleden Paul Eldering en Sander Wageman

UTRECHT - ProRail heeft alle treindienstleiders in Nederland verboden om nog langer tijdens werktijd hun smartphone of tablet te gebruiken voor privédoeleinden als spelletjes spelen of films kijken. De directie heeft het verbod in een formele brief aan alle medewerkers meegedeeld.