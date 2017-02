premium

Flinke buit na controle Belastingdienst

1 uur geleden

LEIDEN - In totaal is een bedrag van 21.294 euro geïnd en zijn er dertig auto’s in beslag genomen bij een controle door de Belastingdienst aan de Parimaribostraat in Leiden Noord. De bestuurders hadden nog openstaande schulden op hun naam staan die ze niet ter plekke konden betalen. Dat meldt het Leidsch Dagblad.