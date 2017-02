premium

Roemer: de PvdA heeft links verkwanseld

37 min geleden

DEN HAAG - „De PvdA heeft links aardig verkwanseld. Daar heb ik ook last van.” Dat zegt SP-leider Emile Roemer zaterdag in een interview in Het Financieele Dagblad. Hij schetst hoe de PvdA in 2012 de verkiezingen inging met „een links verhaal” en hoe daar na de formatie van het kabinet met de VVD niets van overbleef.