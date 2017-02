Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Bijna veertig trekvogels bedreigd

19 min geleden

DEN HAAG - In Nederland worden 39 vogelsoorten bedreigd die ons land aandoen als trekvogels of overwinteraars. Ze staan op een nieuwe zogeheten Rode Lijst waar bedreigde diersoorten op staan. Voor de Vogelbescherming is de lijst een belangrijk instrument bij het vaststellen van prioriteiten voor haar beschermingswerk.