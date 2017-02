premium

Gewonde verkeersongeluk Noordhorn overleden

43 min geleden

NOORDHORN - Een van de drie mensen die vrijdag gewond raakten bij een frontale aanrijding in het Groningse Noordhorn, is aan haar verwondingen overleden. Het is een 45-jarige vrouw uit Kollum. Ze overleed vrijdagmiddag in het ziekenhuis, zo heeft de politie zaterdag bekendgemaakt.