Over Bruna's wereldberoemde konijntje zijn veel liedjes gemaakt voor tv, film en musical, onder meer van de hand van Joop Stokkermans en Ivo de Wijs.

Vrijdag werd bekend dat Bruna donderdagavond in zijn slaap is overleden. Hij was 89 jaar.

Het condoleanceregister op internet voor Dick Bruna was zaterdagochtend al door meer dan duizend mensen getekend.

Foto: Hollandse Hoogte

Lees ook: Dick Bruna beheerste de kunst van het weglaten als geen ander