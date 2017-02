Jesse Klaver boos na ontmaskering

Klaver zet zijn oud-mentor van de middelbare school en de pastoor uit zijn geboorteplaats Roosendaal in een reactie op Facebook weg als leugenaars. De twee hadden vanochtend in de krant het tranentrekkende relaas van Klaver over diens moeilijke jeugd tegengesproken. Maar volgens de GL-leider is sprake van 'een onzinstuk'.

Hij reageert verbeten op de onthullingen in deze krant, waaruit blijkt dat zijn verleden minder dramatisch is als hij zijn toehoorders graag voorspiegelt. Zo overdreef de linkse politicus de weerzin bij de Katholieke Kerk om hem als baby te dopen, jokte hij over zijn 'zware' schoolcarriere en schetste hij een onjuist beeld over de wijk waarin hij opgroeide.

Klaver, kennelijk in het nauw gedreven, voelde zich vandaag genoodzaakt te reageren. Hij spreekt van een 'zuur' stuk. „Inmiddels is GroenLinks zo sterk dat vanochtend wij aan de beurt waren.” Hij beweert: „Ik ben altijd open en transparant geweest.”

Bij GroenLinks brak de afgelopen dagen blijkbaar paniek uit over het verhaal, nadat deze krant wederhoor had gevraagd aan Klaver.

Verschillende media bleken van tevoren gewaarschuwd dat er een stuk op handen was over de politicus, dat wellicht niet zo positief zou zijn over de man die SP-aanvoerder Emile Roemer en PvdA-voorman Lodewijk Asscher naar de kroon wil steken als leider op links.