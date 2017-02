Artsen: maagzuurremmer uit vrije verkoop

In tv-programma Kassa spraken ze zaterdag hun zorgen uit over het wijdverbreide gebruik van de zogeheten protonpompremmers, zoals omeprazol, esomeprazol en pantoprazol. Zo'n twee miljoen Nederlanders gebruiken deze zware middelen, maar ongeveer de helft daarvan heeft ze vermoedelijk helemaal niet nodig, zegt professor Weersma van het Universitair Medisch Centrum Groningen in de uitzending.

Bijwerkingen kunnen bij langdurig gebruik ernstig zijn: het gebruik van de zware maagzuurremmers leidt tot een verhoogd risico op botontkalking, darminfecties en nierfalen, waarschuwde Weersma. Hij vindt dat ook artsen de zware middelen te snel voorschrijven, terwijl met een gezondere leefstijl ook al veel winst valt te behalen.

Voorzitter Rob Dijkstra van het NHG wees erop dat de protonpompremmers wel effectief zijn, maar hij deelt de conclusie dat niet te snel naar de middelen moet worden gegrepen. Dat de middelen zonder recept bij apotheek en drogist te koop zijn, vindt ook hij onwenselijk.

Winkels die de zware maagzuurremmers verkopen, moeten zich aan bepaalde regels houden. Ze moeten kopers goed voorlichten en mogen maar twee verpakkingen tegelijk aan een klant meegeven. Kassa nam de proef op de som en kreeg bij een drogisterij makkelijk vier doosjes mee. Apotheken waar een verslaggever langs ging, wezen wel op de nadelen en raadden lichtere middelen aan.