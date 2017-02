Agenten die de jongens zagen lopen, liepen met getrokken wapens op het drietal af, standaardprocedure na meldingen over verdachten die mogelijk vuurwapengevaarlijk zijn. Omdat het ook verboden is om met replicavuurwapens in het openbaar rond te lopen, heeft de politie de jongens aangehouden. Hun balletjespistolen zijn in beslag genomen.

Voor de politie zijn nepwapens al langer een bron van zorg. Ze leveren „onnodige gevaarlijke situaties op”, stelde de Rotterdamse politie zaterdag nog eens vast.