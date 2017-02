Toen een van de agenten de man in zijn slaapkamer aantrof, werd geconcludeerd dat hij was overleden, maar bij het controleren van zijn hartslag veerde de man op.

De bejaarde verklaarde dat toen hij op zijn kleinzoon aan het wachten was, hij werd overvallen door vermoeidheid en besloot een dutje te doen. Op de vraag waarom de man niet op het lawaai had gereageerd, antwoordde hij ’stokdoof’ te zijn en dat hij zijn gehoorapparaat even had uitgedaan.