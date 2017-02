premium

’Ik dacht: ér gaat iets helemaal mis’

52 min geleden

Het rode scherm kwam zaterdagavond tevoorschijn voor Imanuelle Grives (bekend van onder meer de vrouwelijke hoofdrol in de film Alleen maar nette mensen): zij moest Wie Is De Mol verlaten. „Ik had al een slecht voorgevoel”, reageert de actrice vanuit Istanbul, waar ze is met een vriendin om een trouwjurk voor haar te kopen. „Ik dacht: ér gaat iets helemaal mis.” En ook meteen, ’ja Ima, je bent ook de enige die zichzelf niet verdacht heeft gemaakt. De enige die alleen maar fanatiek bezig is geweest om geld binnen te harken. Dat was misschien niet zo handig in deze fase van het spel. Ik had ’t strategischer moeten doen.”