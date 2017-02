Afrojack zet speelparadijs op zijn kop

Precies om 14 uur sprong de boomlange artiest het podium op en schreeuwde de jonge fans toe: "Laat je horen!" Dat was niet aan dovemansoren gezegd want meteen ging het dak eraf.

Het optreden in zijn geboorteplaats was speciaal bedoeld voor de kinderen uit de buurt. De kaarten konden alleen worden gekocht in een pakket van vijf waarbij er dan drie voor de kleintjes waren. De opbrengst van het bijzonder optreden ging volledig naar de stichting Muziekkids. Die zet zich in voor onder andere het bouwen van muziekstudio's voor kinderen in het ziekenhuis.