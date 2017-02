Chaos bij bouwarchief Amsterdam

Door de problemen kreeg de verkoper van een pand aan de Lomanstraat in Zuid te horen dat hij een illegaal dakterras had. Pas na veel gezeur bleek dat dit toch niet het geval was. Ook was de gemeente niet op de hoogte van een grondige renovatie van een pand aan de Schoolstraat. Dat betekent dat de verbouwing nooit officieel heeft plaatsgevonden. Pas na onderzoek van de makelaar kwamen de papieren alsnog bij de gemeente terecht.

De Makelaarsvereniging Amsterdam stelt dat er inderdaad problemen zijn, de gemeente zelf ontkent dit.