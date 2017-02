Man poept politiebureau onder

Iets na 21.00 uur werd de man aangehouden op de Boermansweg in Anna Paulowna omdat hij achter het stuur van zijn auto in slaap was gevallen. De politie was kort daarvoor getipt dat hij dronken rond zou rijden in de buurt.

Kringspier niet onder controle

De man werd wakker gemaakt en vervolgens meegenomen naar het politiebureau. Daar bleek hij vijf keer meer te hebben gedronken dan wettelijk is toegestaan. Ook had hij zijn kringspier niet onder controle.

Al enkele jaren geleden had de man een rijontzegging opgelegd gekregen. Na het opmaken van het proces-verbaal is de man het politiebureau uitgezet. Hij zal opdraaien voor de schoonmaakkosten van het politiebureau.