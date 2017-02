premium

Vrouw gewond na val van klimmuur in Haarlem

1 uur geleden

Haarlem - Een vrouw is zondagavond gewond geraakt bij een val van een klimmuur in Haarlem. Even voor 21.00 uur ging het mis bij Klimmuur Haarlem aan de Spaarndamseweg. Volgens een getuige die ook bij de klimmuur aan het klimmen was, zou de vrouw van grote hoogte naar beneden zijn gevallen.